Yoox, lo shopping online all'italiana vale oltre 5 miliardi di euro: Opa totalitaria di Richemont

Federico Marchetti ha fatto centro: il fondatore del popolare sito di e-commerce Yoox ha guidato la società che ha scommesso sulla moda dello shopping online tra le stelle dell'economia europea ed ora gli svizzeri di Richemont sono pronti a rilevare l'intero monte azioni con un'operazione di oltre 2,6 miliardi di euro.

Compagnie Financiere Richemont ha infatti lanciato un'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Yoox Net-A-Porter al prezzo di 38 euro per azione. Richemont è uno dei principali gruppi operanti nel settore del lusso a livello globale. Le Maison presenti nel suo portafoglio comprendono Cartier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Van Cleef & Arpels, Chloé, Montblanc e Officine Panerai in Italia.

"Oggi è un momento memorabile per YOOX NET-A-PORTER GROUP. Richemont, già il nostro più grande azionista, ha deciso di fare un’offerta per acquisire tutte le azioni di YNAP, valorizzandola circa €5,3 miliardi".

Spiega Federico Marchetti in un annucio sulla sua pagina Facebook in cui assicura che la sede della società rimarrà in Italia. "Richemont ha espresso grande stima per la qualità delle nostre persone in Italia, nel Regno Unito e in tutto il mondo ed è quindi pronta ad investire ancora più risorse per accelerare la crescita e rafforzare la posizione di leadership di YNAP nel lungo termine nel settore del lusso online".

Da imprenditore, ricordo il duro lavoro e l’emozione per la quotazione di YOOX nel 2009, quando i nostri ricavi erano di circa €150 milioni. Era un mio grande sogno quello di creare qualcosa di ancora più grande. Questo si è concretizzato con l’unione di YOOX e NET-A-PORTER nel 2015. Della fusione hanno beneficiato entrambe le aziende, creando il leader nel mondo del lusso online. Questa collaborazione tutta anglo-italiana ha portato il Gruppo a fatturare oltre €2 miliardi in un paio d’anni. Quasi 20 anni dopo aver inventato YOOX, sono sempre più affascinato dalla magia di YNAP. La prospettiva di non possedere più il mio 4% non cambia assolutamente il mio impegno imprenditoriale in YNAP. La mia motivazione è stata e sarà sempre sognare ed innovare per i nostri clienti. Essere io il mio primo cliente che aspetta a casa l’ordine con la gioia di un bambino.

L'operazione, una delle più grandi nella storia recente della moda

"Compagnie Financiere Richemont - si legge in una nota - ha sostenuto Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo, diventandone prima investitore di minoranza, e successivamente azionista di controllo nel 2010. Dalla fusione tra Net-A-Porter e Yoox nel 2015, Compagnie Financiere Richemont ha continuato a sostenere il gruppo risultante da tale fusione quale suo azionista di maggioranza relativa, convinto che l'e-commerce offrisse un'opportunita di mercato molto rilevante e rimanendo positivamente colpito dalla qualita del management di Ynap guidato da Federico Marchetti. In una fase in cui il canale digitale sta diventando via via piu significativo per raggiungere i clienti del settore del lusso, il gruppo Richemont ha intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in tale canale".

"Ynap - aggiunge - è ad oggi il principale retailer operante a livello mondiale nel settore del lusso online e ha conseguito una continua e solida crescita dei risultati. Compagnie Financiere Richemont ritiene che Ynap avrà necessità di continui ulteriori investimenti per poter conseguire una crescita significativa nel sempre piu competitivo mercato dell'e-commerce. Compagnie Financiere Richemont ritiene che, con il supporto delle risorse e dell'impegno a lungo termine del gruppo Richemont e grazie all'accesso alla sofisticata clientela di questo, diffusa a livello globale, Ynap avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria leadership nell'e-commerce del settore del lusso, espandendo il business nelle attuali e in nuove aree geografiche, aumentando la disponibilita e la varietà dei prodotti, e continuando a sviluppare servizi e contenuti senza eguali per la propria esigente clientela".

Ynap continuerà a essere gestita come un business distinto a fianco degli altri business del gruppo Richemont e manterrà la sua sede in Italia.

Il prezzo proposto incorpora un premio del 25,6% rispetto al prezzo di chiusura di mercato venerì scorso e un premio del 27% rispetto al prezzo medio ponderato nei 3 mesi precedenti da oggi. Il corrispettivo massimo complessivo dell'Offerta, in caso di integrale adesione all'Opa sarà pari a oltre 2,6 miliardi di euro.

Le origini a Casalecchio di Reno

L'imprenditore ravennate Federico Marchetti, ha lanciato Yoox in un garage a Casalecchio di Reno: proprio mentre collassava la net economy. Marchetti per partire cerca i primi contatti sulle pagine gialle e trova il nome di Elserino Piol, padre del venture italiano, che dà a Marchetti 3 miliardi di lire per cominciare.

Da allora Yoox è cresciuta, e parecchio. Ha conquistato i giornali di mezzo mondo, è tra le più forti digital company europee. Il fatturato cresce di anno in anno e dopo nove anni sbarca in borsa. Il resto è storia recente, ancora tutta da scrivere.