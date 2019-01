Prima provi e dopo paghi: rivoluzione su Zalando, arrivano i pagamenti posticipati

Su Zalando arrivano i servizi di pagamento posticipati. La piattaforma tedesca punta a rivoluzionare ancora una volta lo shopping online introducendo la possibilità di pagare con "bonifico bancario posticipato entro 18 giorni" e il sistema "prova prima, paga dopo", disponibile per i clienti che pagano con carta. Attraverso questi nuovi metodi di pagamento i clienti potranno provare tutti i capi ordinati e pagare dopo solo quelli che vogliono tenere.

Su Zalando pagamenti posticipati e "prova

Una piccola rivoluzione, quindi, per i tanti utenti italiani della piattaforma online che ora avranno a disposizione un'opzione per cui non dovranno più pagare in anticipo e che permetterà non solo di ordinare taglie diverse, ma anche di beneficiare di un periodo di pagamento più lungo e in generale di gestire il proprio budget in modo più semplice e conveniente. Con questa nuova modalità, per i clienti italiani di Zalando fare shopping online direttamente dal soggiorno di casa sarà come avere un vero e proprio camerino di prova a disposizione: si potranno infatti ad esempio ordinare due taglie e pagarne solo una, una volta che si è deciso di tenere quella giusta.

Zalando è il primo player a portare in Italia i metodi di pagamento posticipati. L'obiettivo, si legge in una nota, "è quello di fornire un fashion store personalizzato in cui si possa trovare il proprio prodotto ideale, farselo consegnare dove si preferisce e decidere quando e come pagare". Questo progetto pilota posiziona Zalando "come un pioniere in Italia nell'offrire pagamenti posticipati e rappresenta la soluzione perfetta per rispondere ai bisogni dei clienti che non solo desiderano scegliere il metodo di pagamento preferito, e in quest'ottica è stato introdotto il bonifico bancario tra le opzioni disponibili, ma anche quando pagare".

Zalando, come funzionano i pagamenti posticipati?

Ma come funziona del dettaglio? Con il nuovo metodo sarà possibile pagare gli ordini con un bonifico bancario entro 18 giorni dalla data di spedizione. Durante l'acquisto, al momento della scelta del metodo di pagamento, basterà selezionare l'opzione "Trasferimento bancario entro 18 giorni". Qualora si dovesse decidere di rendere alcuni articoli dell'ordine, questo non andrà pagato interamente ma basterà pagare solo gli articoli che non vengono resi.

Per quanto riguarda "Prova prima, paga dopo" sarà possibile provare gli articoli ordinari e scegliere se tenere tutto o rendere ciò che non piace. Il tempo di spedizione sarà sempre di 2-5 giorni lavorativi, ma l'addebito sulla carta di credito è previsto entro due settimane dall’acquisto. Nell'email di conferma dell'ordine il cliente troverà la data programmata del prelievo. Durante l'acquisto verrà chiesto di inserire i dati della carta ma non sarà eseguita alcuna pre-autorizzazione. Dopo aver provato l'articolo, se non dovesse andare bene basterà completare la normale procedura di reso prevista su Zalando.

Metodi di pagamento su Zalando a confronto

"Siamo entusiasti di poter offrire un livello di convenienza mai visto prima dai consumatori italiani tramite questi nuovi servizi innovativi di pagamento posticipato", commenta Lorenzo Pretti, Responsabile della Strategia Commerciale per il Sud Europa di Zalando. Il nostro obiettivo, prosegue Pretti, "è quello di offrire la massima personalizzazione per i nostri clienti, che nei diversi Paesi europei hanno differenti necessità, le quali cambiano nel tempo. In Francia abbiamo testato e lanciato con successo il sistema di pagamento posticipato con carta nel 2016. Per i clienti francesi, questo era un modo di pagare online completamente nuovo e oggi circa un terzo dei clienti francesi utilizza questa opzione di pagamento. Non vediamo l'ora di vedere i risultati anche in Italia".

"Offriamo ai nostri clienti ben 22 diverse opzioni di pagamento per soddisfare le diverse esigenze locali di ogni mercato. Sappiamo bene che i 17 paesi in cui operiamo in Europa hanno preferenze molto diverse e per questa ragione esaminiamo ogni mercato in dettaglio al fine di sviluppare e offrire le opzioni di pagamento più adeguate", spiega Kai-Uwe Mokros, Managing Director di Zalando Payments GmbH.