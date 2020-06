Zara chiude 1200 negozi in tutto il mondo

La crisi c'è, e si sente. Varie catene di rivenditori molto popolari in tutto il mondo sono state costrette a ripensare il loro modelli di business durante l'attuale emergenza pandemica. Zara chiuderà 1200 negozi in tutto il mondo, puntando contestualmente a incrementare le vendite online. La spagnola Inditex, proprietaria dei marchi Zara, Bershka, Pull & Bear e Massimo Dutti, chiudere principalmente i negozi più piccoli: le chiusure saranno soprattutto in Asia e in Europa. Il totale passerà così dagli attuali 7412 a 6700 – 6900 dopo la riorganizzazione, che prevede anche l'apertura di 450 nuovi punti vendita. Inditex è uno dei maggiori produttori di abbigliamento al mondo, durante la pandemia le vendite hanno subito un calo del 44% nel primo trimestre dell'anno finanziario.

Quasi un quarto dei negozi è rimasto serrato fino all'8 giugno, ma la crescita dell'ecommerce ha compensato in parte il crollo delle vendite. L’ecommerce è il futuro, è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente nel corso del trimestre e del 95% rispetto all'aprile 2019, e si prevede una crescita continua. L'ecommerce era già diventato strategico per Inditex: già lo scorso anno il colosso aveva puntato su aperture di negozi fisici soprattutto nel centro della città e ain altri luoghi strategici. Nel futuro prossimo il ridotto afflusso di pubblico nei punti vendita è quasi una certezza, visto l'uso obbligatorio delle mascherine, la limitazione della capacità nei negozi e l'obbligo della distanza di sicurezza. Il gruppo che ha già investito 2,5 mld di euro per rafforzare la piattaforma online, ha detto che sbloccherà altri 2,7 miliardi di investimenti di cui 1 miliardo per potenziare l'e-commerce.