Zara assume, da addetto vendite a vetrinista: posizioni aperte in tutta Italia

La ricerca del lavoro è diventata una questione vitale, soprattutto in Italia dove la disoccupazione, in particolar modo quella giovanile, raggiunge livelli di gran lunga superiore alla media Ue. Sono diverse le aziende che in questo periodo assumono personale e tra queste c'è Zara, famosissima catena d'abbigliamento spagnola, con oltre 100 punti vendita sparsi in tutta Italia, da Nord a Sud. Come è possibile vedere dal sito dell'azienda, sono diverse le figure ricercate: dai commessi ai vetrinisti, fino a visual merchandiser e responsabili.

Lavorare da Zara

Il colosso dell'abbigliamento sta cercando addetti vendita per i negozi di Olbia, Marghera, Portogruaro, Orio al Serio, Venezia, Bolzano, Rozzano e per il punto vendita in via di apertura a Milano. L'offerta prevede un'assunzione con contratto di apprendistato, quindi anche i giovani con poca esperienza possono candidarsi. Basta essere disponibili a lavorare su turni, essere dinamici e conoscere l'inglese o altre lingue straniere. Un'altra figura molto ricercata è il responsabile di magazzino, per cui sono liberi i posti a Brescia, Ravenna, Udine, Imola (BO), Verona, Portogruaro e Bologna. Per questo lavoro servono però almeno tre anni di esperienza nel settore moda, una laurea e la disponibilità a viaggiare. I visual merchandiser sono ricercati per i punti vendita di Torino Cuneo, Milano, Bologna, Perugia, ma la lista completa delle posizioni aperte è molto lunga e varia.

Lavorare da Zara, come candidarsi

Inviare la propria candidatura per lavorare con Zara è molto semplice. Basta collegarsi alla pagina web dell'azienda, accedere alla sezione “Lavora con noi”, dove sono disponibili tutte le offerte e i requisiti necessari. Il curriculum può essere inviato direttamente per via telematica e i candidati giudicati idonei verranno contattati per effettuare un colloquio.

Lavorare da Zara, le posizioni aperte