Acquistare elettrodomestici di marca a metà prezzo? Le novità del 2019

Primo passo. Scegliere l'elettrodomestico giusto

Spesso anche i consumatori più avvezzi alla tecnologia non sanno a quali caratteristiche tecniche dare priorità per scegliere un elettrodomestico di buona qualità. Nel mondo dei negozi online, si perde molto tempo per capire a quale ecommerce affidarsi, quali store sono sicuri e affidabili, e quali no.

La quantità di elettrodomestici in vendita, rende spesso difficile la ricerca degli utenti, desiderosi di risposte adeguate alle loro domanda di prodotti di qualità a buon prezzo.

Per questo motivo è utile affidarsi a realtà editoriali competenti che aiutino l'acquirente a destreggiarsi nel mare di offerte online: GuidaAcquisti.net è una rivista consumatori digitale che recensisce e classifica i migliori elettrodomestici per la casa e le migliori offerte presenti sul mercato.

Il team di GuidaAcquisti.net, che negli anni è stato citato per i propri articoli da testate giornalistiche nazionali come Venerdì di Repubblica, Corriere della Sera etc. e diverse associazioni per la tutela dei consumatori come Codacons, è composto da giornalisti specializzati che attraverso le proprie recensioni forniscono preziose informazioni ai lettori.

Nelle pagine di GuidaAcquisti.net sono valutati migliaia di elettrodomestici categorizzati per ambito specifico e funzione, con la stesura di una classifica dei migliori elettrodomestici selezionati per qualità, funzionalità, durata, prezzo e marca.

Su GuidaAcquisti.net è possibile trovare recensioni e classifiche di grandi elettrodomestici come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni da incasso ma anche elettrodomestici per il trattamento dell’aria, l’acqua e la sicurezza domestica, come climatizzatori, depuratori acqua, televisori e antifurti.

E’ presente anche una pagina Facebook dove gli utenti della rete possono chiedere informazioni alla redazione e confrontarsi sulla qualità dei prodotti recensiti dalla rivista.

Un valore aggiunto di GuidaAcquisti.net consiste poi nell'aggiornare continuamente le classifiche e le recensioni dei nuovi elettrodomestici presentati dai principali produttori come Samsung, Whirlpool, Smeg, Bosch, Electrolux, Philips, Siemens, LG.

Il progetto editoriale è capitanato da Andrea Pilotti che dal 2007 ha dato vita ad una squadra di giornalisti competenti, con la voglia di informare i consumatori secondo canoni di qualità e miglior prezzo.

Come acquistare un elettrodomestico a metà prezzo

GuidaAcquisti.net propone inoltre un servizio innovativo per le persone che desiderano risparmiare nell’acquisto di elettrodomestici di marca. Golden List consente ai consumatori di ricevere una newsletter con un elenco di elettrodomestici e prodotti per la casa scontati fino a metà prezzo.

Gli stessi consumatori, hanno facoltà di contattare la redazione di GuidaAcquisti.net per chiedere di cercare un’offerta relativa a un elettrodomestico di loro interesse.

La Golden List è gratuita e si pone come obiettivo quello di aiutare l'utente a individuare le migliori offerte di elettrodomestici sul mercato. Ovviamente i negozi online dai quali sono selezionate le offerte di elettrodomestici sono esclusivamente store di comprovata serietà e affidabilità .

Oltre ad acquistare elettrodomestici a metà prezzo, i vantaggi nell'iscriversi al servizio Golden List sono diversi. Prima di tutto il tempo risparmiato, visto che cercare gli elettrodomestici in diversi ecommerce per poi doverne confrontare prezzo, tempo di consegna, prezzo di spedizione etc richiede tempo e voglia.

Altro vantaggio per il consumatori e di poter acquistare con maggiore fiducia, visto che le offerte e gli sconti sugli elettrodomestici sono certificati dalla redazione di GuidaAcquisti.net che ne verifica il prezzo di listino.