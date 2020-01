Continua il nostro viaggio nel mondo delle scuole superiori e dopo i licei scientifici, scopriamo oggi quali sono i migliori licei classici in Italia.

Classifica sempre basata sui dati di Eduscopio; un progetto realizzato dalla fondazione Agnelli che in pochi semplici click ci permette di scoprire quali sono le migliori scuole superiori della nostra città.

Un progetto decisamente complesso con oltre 7.300 scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di 1.255.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Eduscopio utilizza gli esami sostenuti, i crediti acquisiti e i voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università per valutare i vari licei. Per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali e per coloro che non proseguono gli studi e preferiscono entrare nel mondo del lavoro, Eduscopio verifica, invece, se hanno trovato un'occupazione e quanto rapidamente hanno ottenuto un contratto.

Dati rielaborati dal Messaggero che hanno permesso di stabilire la classifica dei licei classici migliori d'Italia che riportiamo nel prossimo paragrafo.

I 10 migliori licei classici in Italia

1. Alessandro Manzoni, Lecco

2. Ugo Foscolo, Pavia

3. Giambattista Bodoni, Saluzzo (CN)

4. Marie Curie, Meda (MB)

5. Alexis Carrel, Milano

6. Peano Pellico, Cuneo

7. Piazzi-Lena Perpenti, Sondrio

8. Camillo Golgi, Breno (BS)

9. Arimondi-Eula, Savigliano (CN)

10. Carducci-Alighieri, Trieste

