Graduatoria di Medicina ed Odontoiatria: punteggi e come proseguire

Il Miur ha pubblicato la graduatoria con i punteggi del test di Medicina/Odontoiatria del 3 settembre scorso. Anticipiamo qui alcuni dati interessanti, mentre qui potete leggere l'analisi più dettagliata (anche di Veterinaria).

A Medicina, per entrare bisogna aver fatto almeno 41,4 punti (a Messina).

per entrare bisogna aver fatto almeno 41,4 punti (a Messina). A Odontoiatria si riesce a entrare con almeno 40,4 punti (a L'Aquila).

si riesce a entrare con almeno 40,4 punti (a L'Aquila). Al di sotto di questi punteggi, bisogna aspettare gli scorrimenti (il primo: il 9 ottobre).

Milano Bicocca è l’ateneo più conteso per Medicina: qui addirittura tutti i posti sono assegnati, per cui se tutti confermeranno l’iscrizione la graduatoria sarà completa da subito.

Ma ora, concretamente: cosa devono fare tutti gli studenti che non siano entrati già oggi nella loro prima scelta?

Devono immatricolarsi in una sede per loro meno buona o aspettare?

La decisione dipende dalla propria posizione in graduatoria. Ecco come Alpha Test suggerisce di procedere in vista del primo scorrimento.

Se ci si trova entro 150 posizioni dal punteggio minimo per entrare nella sede di proprio interesse, la possibilità di ottenere un posto in questa scelta è praticamente sicura e con ogni probabilità avverrà già entro il primo scorrimento di graduatoria.

Se ci si trova tra 150 e 300 posizioni dal punteggio minimo per entrare nella sede di proprio interesse, la possibilità di ottenere un posto è alta, ma bisogna considerare tutti gli scorrimenti di graduatoria. Questo ragionamento vale anche per le scelte più ambite, che esauriscono velocemente i posti disponibili.

Se ci si trova tra 300 e 600 posizioni dal punteggio minimo per entrare nella sede di proprio interesse, la possibilità di ottenere un posto in questa scelta è discreta; i posti nelle sedi più ambite è possibile che non siano disponibili, ma ci sono buone chances di concorrere per le altre scelte.

Se ci si trova oltre 600 posizioni dal punteggio minimo per entrare nella sede di proprio interesse, la possibilità di ottenere un posto in questa scelta è bassa; conviene considerare un "piano B" mentre si aspettano gli scorrimenti di graduatoria.

NB: l'analisi della gradautoria può essere scaricata dal sito Alpha Test a questo link:

http://www.alphatest.it/Test-di-ammissione/informazioni-ufficiali/Analisi-Graduatoria-e-Punteggi-Minimi