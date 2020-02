Gruppo Multiversity, Fabio Vaccarono e Pietro Scott Jovane nuovi componenti del CdA

Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia, e Pietro Scott Jovane, non executive director di Allianz Bank Financial Advisors, sono i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Multiversity, leader in Europa nel settore dell’e-learning. I due top manager si aggiungono a Danilo Iervolino, presidente e a.d. del Gruppo, e ai consiglieri Elio Pariota, Francesco Cafagna, Giampiero Mazza, Massimiliano Mascolo e Andrea Ferrante