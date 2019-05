Guida alle migliori università telematiche

Attualmente in Italia sono riconosciute dal Ministero dell’Istruzione 11 università telematiche in grado di rilasciare titoli che hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dagli atenei tradizionali.

Università online con corsi che possono essere seguiti comodamente da Pc, smartphone o tablet, con gli esami da sostenere presso una delle varie sedi sparse sul territorio nazionale.

Si tratta di una tipologia di università che consente di seguire i corsi a qualsiasi ora, comoda ad esempio per chi lavora, con la maggior parte del materiale di studio reperibile online. Inoltre in caso di necessità è possibile rivolgersi ad un tutor in grado di rispondere alle nostre domande.

Università telematiche riconosciute in Italia

Di seguito l’elenco completo delle università online riconosciute dal Miur:

- Università Telematica Internazionale Uninettuno

- Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma

- Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

- Pegaso Università Telematica

- Università San Raffaele

- Università Mercatorum

- Università degli Studi eCampus

- Università degli Studi Giustino Fortunato

- Università degli Studi Guglielmo Marconi

- Italian University Line

- Università Leonardo Da Vinci

Tra questa facoltà telematiche vi segnaliamo in particolare:

Pegaso Università Telematica

L'Università Telematica Pegaso è un’università online tra le più note in Italia con un’ampia offerta formativa che include non solo corsi di laurea, ma anche master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento e di alta formazione.

Per quanto riguarda i corsi di laurea troviamo: laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, laurea Triennale in Ingegneria Civile, laurea Triennale in Scienze Turistiche, Laurea Triennale in Economia Aziendale, Laurea Triennale in Scienze Motorie, Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche, Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle Attività Motorie, Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche e Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza

Corsi di laurea con prezzi a partire da 1000 euro l’anno.



Università degli Studi Guglielmo Marconi

Passiamo ora all’offerta formativa dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi che prevede diversi corsi di laurea, sia triennali che magistrali, più di 70 master, dottorati, corsi di specializzazione e di alta formazione. Unimarconi vanta attualmente 7 facoltà: Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze della formazione, Scienze politiche e Scienze e tecnologie Applicate.

Università Telematica Internazionale Uninettuno

Concludiamo la nostra rassegna delle migliori università telematiche con Uninettuno che vanta una vasta offerta formativa in grado di rispondere alle più svariate esigenze nel campo universitario e del lavoro. Università che ospita le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Beni culturali, Psicologia e Scienze della comunicazione. Non mancano, infine, numerosi Master e corsi di aggiornamento professionale.



