Università online: i corsi in Psicologia potranno continuare

Il Decreto ministeriale del 23 dicembre 2019 è stato ritirato. A partire dall’anno accademico 2020/21, il provvedimento dell’ex Ministro Fioramonti vietava agli atenei telematici di istituire tutta una serie di corsi di laurea. Nell’elenco erano presenti tre corsi triennali (scienze dell’educazione, scienze e tecniche psicologiche, servizio sociale) e due magistrali (psicologia e scienze pedagogiche).

Con il ritiro del decreto le attività delle università telematiche andranno, quindi, avanti regolarmente.

Un decreto che aveva suscitato indignazione e panico tra gli studenti dei vari corsi universitari online, sempre più apprezzati nel nostro Paese. Una realtà che negli ultimi 10 anni ha visto crescere gli iscritti da 20mila a 82mila e i laureati da 2mila a 13mila.

Scendendo nel dettaglio, il decreto, firmato dal Ministro Lorenzo Fioramonti pochi giorni prima di rassegnare le dimissioni, è stato bloccato il 24 febbraio 2020:

"A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento indicato in oggetto, lo scrivente Dicastero ha provveduto al ritiro del Decreto ministeriale 23 dicembre 2019, n. 1171. Pertanto, in tema di programmazione triennale relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui all'allegato 3 del Decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, continueranno ad applicarsi le disposizioni normative attualmente vigenti in materia".

Qui la nostra guida dedicata alle migliori Università telematiche.

Iscrizione all'università: i manuali più venduti sul web

Quale università? Anno accademico 2019-2020. Guida completa agli studi post-diploma

Dall'Università al Lavoro 2: Una scelta consapevole per costruire il tuo futuro. Guida all'Università 2019/2020

Prima Di Iniziare l'Università: Tutto quello che devi sapere per evitare i gravissimi errori che il 99% degli studenti commette fin dai primi mesi

Come Laurearsi Velocemente e con Voti Alti: anche se non puoi seguire tutte le lezioni e senza rinunciare alla tua vita sociale