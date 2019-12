Il cantante Aiello rivela: "Darei una botta a Barbara d'Urso". E lei replica

E' uno dei cantanti emergenti più in voga del momento ed ora finisce anche tra le pagine della cronaca rosa. Antonio Aiello, noto anche semplicemente come Aiello, è diventato famoso quest'estate col brano 'Arsenico' e nell'ultima intervista rilasciata alle Iene ha ammesso di avere un debole per la Barbara d'Urso, scatenando l'ironia in rete e la risposta della stessa conduttrice.

L'intervista in causa è andata in onda due giorni fa. “Da Barbara d’Urso ci andresti?”, hanno chiesto le iene. E Aiello ha mostrato di non avere segreti: “Perché no? È bona!”. "Le daresti una botta?", hanno incalzato ancora i conduttori. "Certo", la risposta.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate alla stessa d'Urso, che ha pubblicato l'intervista dell'artista calabrese tra le Instagram Stories, aggiungendo un commento compiaciuto: "Wow". Ora non resta che aspettare che la presentatrice napoletana inviti il giovane cantautore in una delle sue trasmissioni, se non altro per un divertente faccia a faccia.