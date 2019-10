Alena Seredova, la foto nel letto infiamma la rete (e scoppia la lite con un follower)

Alena Seredova infiamma la rete. Questa mattina la showgirl, testimonial di un noto brand di intimo, ha pubblicato uno scatto super sexy dal letto: una foto in primo piano con il suo prospesoro decollete in bella vista, che ha scatenato i fan. Bellissima in bianco e nero, Alena a 41 anni sfoggia una bellezza da fare invidia alle giovanissime colleghe.

Alena Seredova sexy su Instagram

I lunghi capelli mori che cadono sul cuscino, lo sguardo verso la telecamera e la camicetta aperta sul seno prosperoso. Così Alena si è immortalata via social. Tantissimi i complimenti in calce al post. "Sensuale, ma mai volgare", scrive uno dei follower. E ancora: "Ho prenotato il cardiologo - scherza qualcuno - Sei illegale". Ma c'è anche chi 'azzarda' una critica, a cui la modella ceca risponde senza alcun timore. "Che foto ritoccata, hai bisogno di soldi?", chiede un uomo. "Sai che non ho capito il legame tra il fotoritocco e i soldi?", risponde lei.

Alena Seredova oggi

Influencer da 400mila follower, oggi Alena si dedica al suo lavoro di modella e dirigente sportiva e ai due figli David Lee e Louis Thomas, avuti dall'ex marito, il calciatore Gianluigi Buffon, con cui è stata insieme per nove anni fino al 2014. Da allora è legata al manager Alessandro Nasi.