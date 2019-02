Isola, il retroscena bollente: Alessia Marcuzzi bacia l'amica (famosa) nel backstage

Che cosa ci faceva ieri sera Karina Cascella dietro le quinte dell'Isola dei Famosi? Semplice: è andata a trovare Alessia Marcuzzi, con cui pare ci sia un ottimo feeling. A testimoniarlo sono le dediche che le due si sono scambiate stamattina su Instagram (comprese di bacio bollente...)

Poco fa, infatti, Alessia ha condiviso una foto in cui dà un bacio sul viso di Karina: "La mia felicità di vederti", ha scritto nella didascalia a corredo, impreziosita dalle emoticon di cuoricini. Altrettanto entusiasta è il messaggio condiviso a sua volta da Karina: "Ieri sera - si legge - hai detto che ti piacciono le “bad girl” le cattive ragazze, quelle che dividono, quelle che ami o odi, ma che in fondo sono quelle che nascondono più fragilità. Nulla di più vero. Mi piace questo di te, la sensibilità e il cuore che porti con te quando sei al centro di quello studio... Bella come il sole, vera in tutte le tue sfaccettature e libera".

Karina Cascella verso L'Isola dei Famosi?

Che siano le prove generali per una "assunzione" di Karina all'Isola? Chissà, magari il prossimo anno la vedremo vestire i panni di naufraga o di opinionista. Di certo c'è che qualche mese fa la Cascella si proponeva davvero come opinionista per il reality: "Il pubblico chiede di me all'Isola, sappilo. Sono l'opinionista che hai sempre sognato", scriveva in una Instagram Stories...