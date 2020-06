Alessia Marcuzzi, il lato b è da urlo. Pioggia di commenti dagli amici vip: “Unica”

Non ha avuto bisogno di didascalie la foto che immortala il fisico scolpito di Alessia Marcuzzi: la conduttrice romana, 47 anni di statuaria bellezza, ha lasciato che fosse solo un cuore blu ad affiancare l’immagine di lei che, salendo le scale sotto un caldo cielo estivo, si fa protagonista di uno scatto giocato su luci e ombre che ne esaltano un lato b perfetto. E d’altronde, ci hanno pensato i follower, con gli oltre 230mila like e i commenti estasiati arrivati a pioggia nelle ore successive, a parafrasare quelli che senza l’aiuto di esclamazioni, emoticon, aforismi, sarebbero sospiri davanti a un’immagine che ha lasciato senza fiato i fan come gli amici vip.

Da Nicola Savino a Rudy Zerbi, da Emma Marrone a Giulio Golia, da Mara Venier a Cristina Parodi, i colleghi dello spettacolo sono accorsi in massa su Instagram per commentare l’immagine dell’amica Alessia Marcuzzi, definita “una bomba, pazzesca” dalle amiche come Adriana Volpe, Elisabetta Canalis, Marica Pellegrinelli. Divertente il commento il Caterina Balivo che, taggando un’amica, ha scritto divertita: “Domani mi fai una foto così anche tu? Vabbè, già so la risposta, mica hai quel lato b”.

Ormai è certezza: il fascino di Alessia Marcuzzi aumenta di pari passo con gli anni che avanzano, gli stessi che sembrano non intaccare il suo fisico strepitoso.