Alessia Marcuzzi nuda alla finestra, lo scatto è bollente

"Devo andare, ma non vorrei che questo cambiasse le cose tra noi", con una frase del film 'Lost in traslation' Alessia Marcuzzi saluta New York, ma soprattutto regala ai follower uno scatto ad alto tasso erotico che infiamma Instagram (e fa scatenare i soliti criticoni).

Nuda, con indosso solo un perizoma a filo che a malapena si intravede nella penombra della foto, la conduttrice osserva di profilo lo skyline della Grande Mela, dove ha trascorso qualche giorno prima di tornare in Italia per gli impegni con 'Temptation Island Vip'. Una schiena perfetta, biglietto da visita del resto del corpo altrettanto statuario, difficile concentrarsi sul panorama che si vede dalla finestra.

Pieno di like e complimenti, ma non mancano le frecciatine dei bacchettoni che le ricordano che è una mamma (e quindi?). Una mamma bella e sexy, aggiungiamo noi.