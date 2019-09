Alessia Marcuzzi nuda per lo spot del suo brand di moda

Di servizi fotografici Alessia Marcuzzi ne ha fatto molti in trent'anni di carriera, ma lo shooting dedicato alla sua linea di borse doveva essere speciale e così è stato: una serie di scatti realizzati dal modello e fotografo Nicholas Fols, che ha immortalato la conduttrice romana in una distesa di sabbia bianca finisssima dove a spiccare sono solo le sue creazioni in pelle colorate. Per un risultato che è una miscela di sensualità, eleganza e modernità. A colpire è soprattutto uno scatto super sexy, dove la padrona di casa dell'Isola dei Famosi si spoglia lasciando che il suo corpo impeccabile venga 'censurato' solo dalle sue bag.

Prosegue così il successo di Alessia nel campo della moda. "Per questa nuova collezione di borse mi sono ispirata al romanzo di Aldous Huxley “ Brave New World” che ho letto al liceo – ha affermato la presentatrice - Un libro ambientato in un mondo futuristico, con una visione un po’ cinica e a volte grottesca di un nuovo modello di società. Il titolo del libro si rifà alle parole pronunciate da Miranda ne La Tempesta di William Shakespeare: “Oh meraviglia! Com'è bello il genere umano! Oh mirabile e ignoto mondo che possiedi abitanti così piacevoli!”. Ecco le borse della mia nuova collezione sono un mix di modernità e semplicità, auspicando che ci possa essere un punto di incontro fra questi due mondi".