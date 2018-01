Verissimo: incidente sexy per Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi show a Verissimo tra un esercizio di yoga e un balletto improvvisato, la conduttrice della prossima edizione dell'isola dei famosi è vittima di un "incidente sexy". Un simpatico siparietto quello andato in scena nel salotto del programma televisivo di Canale 5. Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi hanno indossato la fascia in testa, si sono liberate dei tacchi e hanno iniziato a fare yoga. La loro performance è consistita nell'incrociare le gambe, una sull'altra e camminare con le ginocchia: un'esibizione che ha visto Marcuzzi battere Toffanin che si è definita "un pezzo di legno".

Incidente sexy

Alessia Marcuzzi ha deciso poi di fare un esercizio chiamato "ponte", ovvero poggiare le mani a terra, inarcare la schiena e portare il bacino verso l'alto. In questa posizione, l'amica Toffanin avrebbe dovuto gattonare sotto la schiena di Marcuzzi se l'esplosiva show girl non si fosse accorta di avere la gonna completamente alzata, quindi si è riabassata immediatamente "schiacchiando" la testa della Toffanin. Nessuna delle due si è fatta male, le due show gilr, anche amiche nella vita, hanno divertito il pubblico in studio e da casa.