GF, la notte è "galeotta" per Alessia e Matteo

(Nel video in alto, Matteo Gentili ed Alessia Prete)

Passione alle stelle per Matteo Gentili ed Alessia Prete. La nuova coppietta del Grande Fratello è inseparabile e sempre più spesso si ritaglia momenti in disparte per godersi un po' di intimità.

Poche ore fa, mentre la studentessa torinese si stava vestendo, il bel Matteo è andato a coccolarla un po' e i due si sono lasciati andare a baci, abbracci e coccole bollenti. Lei lo ha provocato con un malizioso "Mi dai un bacino?" e lui non se lo è fatto ripetere due volte.

Poi uno scambio di battute che lascia intendere che di notte accada qualcosa di più rispetto al giorno: "Non posso essere di giorno ciò che sono di notte - ha detto Alessia - Non posso fare ste cose...". Che i due siano andati oltre il bacio?

Le immagini non lasciano spazio a dubbi: a poco più di una settimana dal primo bacio, i ragazzi sono inseparabili.