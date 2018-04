Alfonso Signorini, arriva la confessione hot su Francesco Monte

L'Isola dei famosi si fa piccante. A pochi giorni dalla fine del reality show, spuntanto retroscena bollenti sui naufraghi di quest'edizione. A svelarli i concorrenti già eliminati dal gioco, che si ritrovano settimanalmente ospiti di "Casa Signorini", format web ideato dal direttore di 'Chi' dedicato a gossip e tv.

E' in particolare Cecilia Capriotti a spifferare dettagli intimi di un ex "coinquilino". La modella, infatti, ha parlato senza filtri della presenza di un "minidotato" in Honduras: "Pare ce l'abbia piccolo in una maniera impressionante - ha spiegato - Non l'ho visto direttamente ma mi è stato raccontato". La confessione è un vero e proprio assist per l'irriverente Alfonso Signorini che, incuriosito, cerca di andare "a fondo" alla vicenda. "Amore tu che te ne intendi, secondo te chi ce l'ha piccolo?", chiede ad Eva Henger, ex pornostar. E lei: "Forse Francesco Monte?". Secca la replica di Alfonso: "Francesco non credo proprio amore. Anche perché è stata una delle prime cose che ho chiesto ad una mia amica".

Nessuna delle naufraghe, dunque, vuole fare apertamente il nome del diretto interessato. Un episodio avvenuto alcuni giorni fa, però, potrebbe fare chiarezza. Trovatasi di fronte a Filippo Nardi nudo, Bianca Atzei era sbottata: "Filippo, ma ce l'hai veramente piccolo!". Mistero risolto. Forse.