Andrea Delogu, la foto a luci rosse: ah però!

Che sia una delle conduttrici più brillanti della tv italiana non ci sono dubbi, ma Andrea Delogu, oltre ad avere intelligenza e simpatia da vendere, è anche una grande gnocca. Fortunato Francesco Montanari, che l'ha sposata quattro anni fa e ora l'ha convinta a lanciarsi anche in teatro: insieme, infatti, sono i protagonisti de 'Il Giocattolaio', spettacolo diretto da Enrico Zaccheo, con cui sono in tournée da diverse settimane.

E la tappa viterbese è stata particolarmente bollente per la coppia, che si è fotografata senza veli - prima lei, poi lui - sotto la doccia colorata della camera d'albergo. Luci rigorosamente rosse per Andrea, immortalata dal marito, completamente nuda. Un nudo artistico, si intende, ma che infiamma comunque i follower... E come dargli torto? La conduttrice è bellissima e, cosa non così scontata, molto sensuale.

Poi tocca a Montanari. Luci blu per lui, con spalle, dorso e petto a favore di camera (ma a mezzo busto). Il commento di Andrea Delogu parla per tutte: "Manzo!".