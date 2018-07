“Quante volte fai sesso con Belen?”: arriva la risposta bollente di Andrea Iannone

Crisi? Ma quale crisi! Tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez la situazione è serena come il cielo terso di luglio e, se pure qualche screzio c’è stato, adesso pare tutto felicemente superato.

A rivelare una volta per tutte che no, lui e la showgirl argentina non si sono lasciati, ma - anzi - continuano a formare una coppia bella e molto affiatata è stato proprio Andrea Iannone che ha risposto con sincerità alle domande rivolte su Instagram dai follower.

Accanto alle varie curiosità inerenti al suo lavoro di pilota, non potevano certo mancare quelle relative alla sua vita privata e al suo rapporto con Belen che ultimamente era dato come vacillante.

“Tu e Belen state ancora insieme?”, ha chiesto una follower; “Sì”, è stata la risposta di Iannone che non ha mancato di dire la sua nemmeno quando qualcuno gli ha provocatoriamente chiesto “Quanto è bo*a Belen?”.

“Per me è unica”, ha dolcemente commentato lui che ha definito la storia attuale come la più importante della sua vita e ha anche ammesso di essere molto in sintonia con la fidanzata… Anche in camera da letto.

Con l’ironia espressa attraverso faccine sorridenti, infatti, Iannone ha risposto a un fan particolarmente curioso che gli ha chiesto: “Quanto volte fai sesso con Belen?”.

“Mai abbastanza”, è stata l’esaustiva replica del pilota che così ha decisamente spazzato via ogni soffio di dubbio sulla stabilità di una relazione che va avanti decisamente alla grande.