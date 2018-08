FOTO | Anna Falchi bomba sexy a 45 anni, il "buongiorno" è bollente

Bellezza senza tempo. Prova costume superata a pieni voti per Anna Falchi, 46 anni, che in questi giorni delizia i fan con scatti mozzafiato in bikini. Foto super sexy direttamente da Formentera, dove la showgirl di origine finlandese sta trascorrendo il suo "buen retiro" estivo. Il "buongiorno" e la "buonanotte" per i follower non mancano mai.

Décolleté da urlo, forme morbide e sguardo da gatta, la Falchi sfoggia una silhouette impeccabile da far invidia alle giovanissime colleghe. La sensualità è la stessa di quando, appena ventenne, faceva sognare gli italiani nelle commedie degli anni 90'. Oggi Anna è una bellissima mamma a tempo pieno (di Alyssa, avuta 8 anni fa dall'imprenditore Denni Montesi) innamorata del compagno Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia, con cui sogna di convolare presto a nozze.