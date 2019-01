"Buon Anna", l'augurio di Anna Falchi (completamente nuda) infiamma il web

Mentre i suoi colleghi facevano riflessioni profonde e bilanci sull'anno appena passato, mentre altri si divertivano a racchiudere in una 'best 9' di foto i momenti più belli ed emozionanti del 2018, Anna Falchi ha pensato bene di regalare ai suoi fan degli auguri 'bollenti'.

La soubrette ha postato una foto dalla spiaggia di Miami, sdraiata sulla sabbia, a pancia in giù, completamente senza veli. Sì, proprio così! E lo scatto 'come mamma l'ha fatta', ha lasciato di stucco i fan che subito le hanno domandato se si trattasse di uno scatto di adesso o appartenente al passato.

Gli auguri senza veli di Anna Falchi

Senza alcun problema, la Falchi ha confermato che la foto era vera e scattata poche ore prima dell'inizio del nuovo anno: "Buon Anna", ha scritto scherzosamente la soubrette sulla foto. "Mancano ancora poche ore, qui a #Miami, ma a voi che mi seguite dall’Italia auguro un Super 2019 #buonannonuovo #2019 #imieiattimi #happynewyear #annafalchi #buonanna".

Gli inattesi auguri di Anna Falchi hanno riportato in molti a quel calendario hot in cui, nel lontano 1996, proprio lei aveva posato, per Max, in tutta la sua sensualità. Ma, a distanza di ben 23 anni, l'attrice può sfoggiare ancora un fisico mozzafiato.