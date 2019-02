Bomba Anna Falchi, nuda sul letto: "Chi viene a darmi un bacino?" | FOTO

La "provocazione social" è ormai un vero e proprio must per Anna Falchi. Complice la sua sensualità, la showgirl delizia i fan con scatti bollenti pubblicati su Instagram. L'ultimo ieri sera, in occasione di San Valentino.

FOTO | Anna Falchi provoca ancora, la showgirl senza veli sui social

"Sola soletta nella mia stanza, chi mi manda un bacino?", ha scritto Anna nel giorno della festa degli innamorati. A corredo del messaggio, una foto in topless sul letto, con il prosperoso decollete in effetto vedo-non-vedo e i capelli biondi sciolti sulle spalle. A 46 anni compiuti, la Falchi sfoggia un fascino di far invidia alle giovani colleghe.

Vien da sé che i "bacini" richiesti si sono sprecati. Così come i complimenti dei fan. "Sono un tuo fan da sempre", scrive qualcuno. "Sei indescrivibile", fa eco qualcun altro. Ma il suo cuore è impegnato: da sette anni, ormai, è innamorata di Andrea Ruggeri, deputato di Forza Italia.