Anna Tatangelo, l'allenamento sexy "scalda" i social

Anna Tatangelo attende con ansia ed emozione l'inizio del suo tour primaverile. La partenza è prevista il prossimo 2 aprile da Roma. E, intanto, per occupare il tempo, la cantante si allena assiduamente, come è solita fare.

Anna Tatangelo, l'allenamento è sexy

L'ultimo post condiviso con i fan sui social ha mandato in tilt i fan. La Tatangelo ha infatti postato una foto in top e leggings sportivi, con pesi in mano e addominali da fare invidia e scritto: "Keep Fit. -10 all'inizio del tour".

Immediata la reazione dei followers che non sono rimasti indifferenti di fronte a cotanta perfezione. "Che fisico". "Sempre al top". "Bellissima", sono solo alcuni dei commenti. Ma, come sempre accade sui social, c'è anche chi ha da ridire: "No ma devi allenarti di più perché ovviamente come noi tutti possiamo vedere sei molto grassa e devi perdere assolutamente peso...", commenta un utente. "Non fare tanti muscoli sei bella così femminile", le consiglia qualcuno.

In realtà, davanti ad un fisico così, c'è ben poco da aggiungere.