Anna Tatangelo: "Devo fare l'amore almeno 3 volte a settimana"

La crisi ormai è solo un brutto ricordo. Tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio l'amore va a gonfie vele e anche l'intesa sotto le lenzuola sembra essere alle stelle. La cantante di Sora ha rivelato a Le Iene - durante un'intevista doppia con il rapper Achille Lauro - di essere particolarmente attiva sotto quel punto di vista.

"Per stare bene devo fare l'amore almeno 3 volte a settimana" ha confessato schiettamente, facendo di certo nascere una certa invidia nei confronti di Gigi D'Alessio da parte di parecchi uomini. Durante l'intervista si è anche parlato di molestie: "Anche nella musica il problema c'è. Le ho subite una volta sola e l'ho mandato a cag***. Consiglio di dare un bel calcio in mezzo ai cogl*** e di andare a denunciare".

Tra i pretendenti di Lady Tata anche qualche donna. Le avances femminili non sono mancate, ma lei non ha mai ceduto: "Per quanto riguarda me sono tradizionalista, ma ho tutti amici omosessuali".