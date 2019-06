Anna Tatangelo bollente in bikini

Prova costume superata a pieni voti per Anna Tatangelo, che come prima meta di questa estate ha scelto Mykonos. Sull'isola greca la cantante è in compagnia di alcuni amici e sfoggia un fisico mozzafiato.

Tra una storia e l'altra, in cui il divertimento e le risate sono i protagonisti assoluti, ecco anche lo scatto di un bikini bollente che esalta le sue forme da urlo. Nel due pezzi rosa e turchese Anna è uno schianto - merito di tanto allenamento durante l'anno ma anche di Madre Natura - e i follower apprezzano.

Apprezzerà anche Gigi D'Alessio, che però non è con lei in vacanza, così come non c'è traccia del figlio Andrea. Qualche giorno di "libera uscita"? Ogni tanto anche per una mamma ci vuole... E che mamma!