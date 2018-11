Anna Tatangelo super sexy, la foto in intimo infiamma la rete

Scatti bollenti per Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D'Alessio ha condiviso sui social due immagini di una campagna pubblicitaria che la vede protagonista, in cui mostra si mostra ammiccante ed in intimo.

È un momento particolarmente spensierato per la cantante, tornata di nuovo insieme all'amore della sua vita Gigi e pronta per il ritorno discografico: il 9 novembre torna infatti una delle sue canzoni più apprezzate, "Ragazza di periferia", con un nuovo arrangiamento.

Tantissimi gli apprezzamenti dei fan a commento delle foto, che in 24 ore ha collezionato quasi 80mila like.