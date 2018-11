Anna Tatangelo infiamma la palestra (e la rete): l'allenamento è bollente | FOTO

Anna Tatangelo sempre più sexy. Dopo aver deliziato i follower con le foto in bikini dell'ultima estate, la cantante e compagna di Gigi D'Alessio in "versione invernale" infiamma i social immortalandosi in palestra. Il corpo, modellato dai duri allenamenti, è ogni giorno più scolpito. E i fan impazziscono.

Top e pantaloni aderenti, Anna è bellissima anche in tenuta sportiva. Gli addominali sono perfetti, le gambe toniche e slanciate.

Un periodo fortunato per Anna Tatangelo

Per l'artista di Latina si tratta di un periodo fortunato. Oltre alla riconciliazione con il collega Gigi D'alessio, padre del figlio Andrea, arrivata alla fine di quest'estate dopo un anno di stop, è alle prese con la messa a punto del nuovo album, anticipato dal brano 'Chiedere scusa'. Non solo. Recentemente ha anche debuttato nel mondo della musica trap con Achille Lauro e Boss Doms, che hanno remixato il suo famoso brano 'Ragazza di periferia'.