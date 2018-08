Anna Tatangelo hot, l'ultimo bikini dell'estate spiazza tutti

Ultimi scampoli d'estate per tutti, anche per i vip, che quest'anno più del solito hanno reso "social" le loro vacanze. Colpo di cosa della stagione al termine, pochi minuti fa, una foto mozzafiato pubblicatada Anna Tatangelo, in cui la cantante si è mostrata con un bikini fiammante.

Due pezzi arancione e rosso, l'artista ciociara (tornata recentemente con il collega Gigi D'Alessio) si immortala seduta a bordo piscina e sfoggia un corpo perfetto: gli addominali sono scolpiti, le gambe muscolose e il seno prosperoso. Trentamila i like in meno di un'ora, tantissimi i commenti. E i complimenti si sprecano.