Antonella Clerici bomba sexy, la foto rubata dopo la doccia

L'amore fa proprio bene ad Antonella Clerici. In vacanza in Normandia con il compagno Vittorio Garrone, per rigenerarsi prima delle nuove fatiche televisive che l'attendono da fine settembre con "Portobello", la conduttrice appare in splendida forma.

Su Instagram le foto di queste bellissime giornate trascorse tra romantiche passeggiate in paesini incantati e visite culturali, ma anche qualche scatto un po' più piccante. Il "paparazzo" d'eccezione è proprio Vittorio, che la immortala subito dopo la doccia, allo specchio, avvolta solo dal telo. "Qualcuno mi osserva", scrive lei sul social regalando ai follower lo scatto rubato... E osserva bene, aggiungiamo noi.

E' un periodo d'oro per Antonella Clerici, sotto ogni punto di vista. Nonostante l'addio a "La Prova del Cuoco" non sia stato facile, la conduttrice è entusiasta di iniziare una nuova avventura televisiva, ma soprattutto è innamorata come non si era mai vista. E questo fa la differenza.

CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE LE FOTO DELLA VACANZA IN NORMANDIA DI ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE