FOTO | Asia Argento bollente, 'lato b' in bella vista su Instagram

Nuova provocazione social di Asia Argento. L'attrice e regista romana si è immortalata su Instagram con il 'lato b' in bella vista.

Eccola, di fronte allo specchio del bagno, mentre lascia scivolare i jeans e mette in mostra il caleidoscopico tatuaggio che ha sul fianco. A corredo una didascalia irriverente: "Il tradizionale selfie del culo autunnale", scrive, probabilmente per fare il verso alle foto seminude pubblicate dalle ragazze in estate.

Asia Argento, un flirt con Fabrizio Corona?

Asia, reduce dallo scandalo Weinstein e dalle accuse di Jimmy Bennett, sta lentamente ritrovando il sorriso. E si vocifera anche di un possibile flirt con Fabrizio Corona. "C’è stima personale, interesse professionale, o c’è qualcosa dietro, magari un flirt? Il tempo parlerà per loro", si legge sul settimanale 'Chi'. Per lei sarebbe un nuovo inizio dopo la scomparsa del compagno Anthony Bourdain, suicida a giugno.