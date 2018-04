Lory Del Santo: "Io e Marco Ferri ci siamo baciati" e Luxuria chiede: "Con la lingua o a stampo?"

“Ma è stato un bacio a stampo o con la lingua?” E’ questa la domanda frizzante che Vladimir Luxuria ha fatto provocatoriamente a Lory Del Santo sperando di “capire” cosa sia realmente successo tra i due 19 anni fa . Marco Ferri, quindi, al ritorno dalla sua Isola dei Famosi ha trovato questa “sorpresa” e per la seconda settimana di seguito si vede al centro del dibattito degli opinionisti di Barbara. Se ne verrà a capo prima o poi o la vicenda del bacio è destinata a riscuotere ancora successo?

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno postato un video su Facebook in cui annunciano alcune anticipazioni circa la seconda puntata di Pechino Express che andrà in onda questa sera. Lory e Marco hanno in programma una vendetta "molto complicata, molto difficile" dopo la loro eliminazione