'Balalaika' hot, Belen stuzzica Ilary: "Forse sotto al pantalone non ci sono gli slip..."

Ancora un siparietto bollente a "Balalaika". Protagoniste le padrone di casa Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Pretesto un abito attillato e trasparente sui fianchi della Signora Totti. A lanciare l'assist Belen: "Sotto a quel pantalone non ci sono le tasche ma forse neppure le mutande", ha provocato, senza ricevere risposta dalla collega, che ha prontamente "svicolato" lanciando la pubblicità.

Non è la prima volta che il programma di Calcio di Canale 5 scivola in gag roventi. Tra le notizie più chiacchierate del weekend, infatti, una battuta di troppo di Gerry Scotti sulla Rodriguez ("Belen? È stata mia dirimpettaia di camerino per circa tre anni e io ho perso sei diottrie"), oltre che quel "se vince lui, mi spoglio anche io" pronunciato dalla bella argentina dopo lo sketch dell'uomo nudo in studio...