Barbara d'Urso, décolleté da capogiro su Instagram. E ringrazia i fan per gli ascolti

"Record! Siete incredibili. Ieri 'Domenica Live' segna il suo record stagionale con picchi del 26% e oltre 4 milioni 200 mila spettatori! Canale 5 arriva a staccare tutte le altre reti anche di 16 punti di share! E la cosa più pazzesca è che noi, rispetto agli altri, con grandissima gioia e soddisfazione, abbiamo tantissime interruzioni pubblicitarie ma voi rimanete sempre lì incollati! Grazie!". Barbara d'Urso accoglie così la notizia di un nuovo record stagionale per la sua trasmissione "Domenica Live", in onda su Canale 5. La conduttrice pubblica su Instagram un post di ringraziamento per i telespettatori, e allega una foto in cui si mostra raggiante. Impossibile non notare la sua bellezza: a 60 anni compiuti, infatti, Barbarella sfoggia un corpo da fare invidia alle giovani colleghe. Il décolleté è da capogiro.

Ai più maliziosi, inoltre, non sarà sfuggito un pizzico di malizia nel confronto che la stessa conduttrice fa con la trasmissione concorrente sulla Rai, la storica "Domenica In", condotta dalle sorelle Parodi.

