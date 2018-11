Barbara d'Urso, scivolone hot in diretta: la gonna svela l'intimo | VIDEO

Incidente sexy in diretta per Barbara d'Urso. Nel pieno della puntata di 'Domenica Live', mentre stava per introdurre l'ultimo ospite del pomeriggio, la conduttrice ha mosso pericolosamente la gonna, svelando l'intimo.

Un abito bollente, quello sfoggiato ieri da Barbarella, lungo fino ai piedi ed attillato, munito di uno spacco vertiginoso, che sul più bello l'ha tradita. La clip, immortalata prontamente dagli utenti via social, ha fatto il giro della rete. Ma siamo certi che Barbarella, autoironica da sempre, prenderà sul ridere la piccola "svista"