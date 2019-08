Barbara d'Urso, che gaffe: lo slip scivola giù nel video pubblicato su Instagram

Gaffe bollente per Barbara d'Urso. Nella mattina di oggi la conduttrice ha condiviso su Instagram un video in cui prova a salire su un materassino da mare, senza accorgersi della "deviazione bollente" dello slip, che lascia in bella vista il suo lato b. "Eh niente.... ultimo tentativo dell’ estate .. ma... vince il materassino ... mi arrendo", scrive Barbarella, che già qualche giorno fa si era immortalata nel tentativo di navigare sul materassino ad acqua.

Le vacanze di Barbara d'Urso, tra amici e divertimento

E' stata un'estate all'insegna del divertimento per Barbara, che, dopo un'intensa annata lavorativa, si è ritirata per un paio di mesi nella sua villa di Capalbio insieme agli amici più cari. Le sue attività preferite? Le nuotate in mare, ovviamente, ma anche la cucina e la cura dell'orto. Tra i personaggi dello spettacolo che sono stati ospitati dalla presentatrice napoletana, le affezionate amiche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, ma anche Filippo Nardi, ex iena ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, con cui i pettegolezzi volevano fosse nato un "flirt": la notizia, però, è stata smentita proprio questa mattina dai diretti interessati.