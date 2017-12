FOTO | Gli auguri sexy di Barbara d'Urso: "Buon Natale a tutti voi"

A 60 anni compiuti Barbara d'Urso non smette di stupire e lascia a bocca aperta i fan che la seguono su Instagram. La conduttrice ha pubblicato un sexy selfie natalizio augurando buone feste a tutti: "Buon Natale! Cosa vi ha portato Babbo Natale? Siete già in cucina come si fa a Napoli? Vi auguro un Natale di serenità con i vostri affetti, vicini o lontani che siano. Auguri e grazie a chi ieri ha passato la Vigilia con le repliche di Domenica Live!".

Con questa frase Barbara ha salutato i suoi followers. Le puntate di Pomeriggio Cinque riprenderanno, in diretta, lunedì 8 gennaio.

Leggi la notizia su NapoliToday.it