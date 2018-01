Siparietto sexy in camerino per Belen e Cecilia Rodriguez

Siparietto sexy per le sorelline più amate della tv. Alle prese con uno shooting per la nuova collezione di "Me Fui", il loro brand di costumi da bagno, Belen e Cecilia Rodriguez si sono divertite a provocare i loro fan con battute e foto bollenti. Eccole in bikini durante le pause tra uno scatto e l'altro, prima a mo di splendide sirenette adagiate su una sedia, poi in piedi di fronte allo specchio del camerino. E ancora protagoniste di una gag rovente: "Cecilia hai qualcosa da dire? Non ci vuoi far vedere le tette? Viva le tette!", grida Belen. E la sorella - per la gioia dei fan - sta al gioco spalancando l'accappatoio.