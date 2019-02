Belen, doccia bollente su Instagram. Fan estasiati: “Uno spettacolo”

E’ difficile, anzi, impossibile che qualcuno non abbia ancora notato il carico di sensualità di cui è dotata Belen Rodriguez, tra le donne più affascinanti dello spettacolo che spesso e volentieri ne dà riprova con foto e video pubblicati sui social.

L’ultimo in ordine di tempo è l’ennesima dimostrazione di come la showgirl possa smuovere le masse di follower adoranti, pronte a ‘likare’ l’invidiabile bellezza che stavolta è ripresa in bianco e nero durante una doccia molto sexy.

Belen, doccia bollente su Instagram

In un mix intrigante di vedo-non vedo, Belen si è lasciata riprendere sotto la doccia e non solo solo, in un video realizzato durante uno shooting che pare montato proprio per alimentare la fantasia dei fan.

“Ogni mattina mi sveglio e vado a incontrare il mio respiro”, scrive in calce al filmato in bianco e nero, sommerso dai complimenti di quanti non possono fare altro che constatare la meraviglia di uno spettacolo così regalato.

Di Belen si parla e si continua a parlare, dunque… E se non è per via della sua vita sentimentale che adesso, per ammissione indiretta dello stesso Stefano De Martino, è tornata alle “origini”, è grazie agli aggiornamenti social che la mostrano sempre al top della forma.