Belen "riesce" la farfallina: la foto su Instagram

La farfallina è tornata. Più grande e finta, ma l'inguine scoperto e senza traccia di slip è lo stesso di quel Sanremo 2012, quandò infiammò il teatro Ariston scendendo le scale.

Con questa foto Belen Rodriguez scherza su Instagram, alzando un polverone a dir poco bollente. "Sono proprio simpatica" commenta, ma i follower le fanno notare che la simpatia non è proprio la prima cosa che salta all'occhio. Perdutamente sexy anche nei momenti più goliardici, la showgirl regala ogni giorno scatti a dir poco sensuali. Per chi sogna un capodanno "al caldo" ma il portafogli non lo permette, il consiglio è di fare un giro sui suoi profili social.