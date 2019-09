Belen sbottona la camicetta e incanta i fan: boom di like per la foto in bianco e nero

Dopo tante foto che hanno documentato le vacanze con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago e gli scorci di paesaggi mozzafiato come sfondi dei quadretti famigliari, Belen Rodriguez ha rotto la routine social tornando a incantare i follower con un’immagine che esalta tutta la sua sensualità.

Sfiora i 300mila like l’ultimo scatto in bianco e nero che mostra la showgirl con una camicetta aperta sul seno, maliziosamente coperto dalle mani e osannato dagli estimatori della bellezza così ritratta, definita ‘statuaria’ da quanti ne sottolineano la perfezione. E davanti a uno scatto così anche la curiosità di indagare sulla seconda gravidanza tanto chiacchierata negli ultimi giorni passa in secondo piano…

Belen e Stefano si preparano al nuovo impegno televisivo

Per Belen e Stefano questi sono gli ultimi giorni di vacanza prima di un nuovo impegno professionale che, dopo la Notte della Taranta, li vedrà di nuovo insieme alla conduzione del Festival di Castrocaro su Rai Due il 3 settembre.

“Siamo entrambi più consapevoli e maturi. L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva”, hanno raccontato entrambi in un’intervista a Gente, occasione per tornare sul desiderio di regalare presto un fratellino o una sorellina a Santiago: “Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia mai capitata, per questo cerchiamo di proteggerla. Di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”.

