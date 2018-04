Belen posta la foto bollente, Stash "apprezza" il lato b

Belen Rodriguez di spalle, su una spiaggia, in topless e con il lato b a favore di telecamera. E' mozzafiato l'ultimo scatto postato sui social dalla showgirl argentina. "Vado", la didascalia a corredo. In 50 minuti la foto ha collezionato ben 200mila like. E tra i tanti commenti dei fan, sono spuntati anche complimenti "vip".

Impossibile non apprezzare cotanto ben di Dio per Stash, ad esempio. Il frontman dei "The Kolors" è rimasto senza parole di fronte alla foto e ha scritto in calce un sibillino "Eh...", corredato di tanti punti di sospensione ancor più allusivi del commento stesso. A "redarguirlo" è presto arrivato il suo ex professore Rudy Zerbi, che gli ha risposto con un "Eh cosa?".

Andrea Iannone: "Così non vai troppo lontano"

Dolcissimo, invece, il commento lasciato da Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen: "A te che sei, sostanza dei giorni miei", scrive. Andrea Iannone, poi, fidanzato di Belu e campione di motociclismo, è abituato a correre ma stavolta frena con ironia: "Attenta che così non vai troppo lontano...".

Tra i fan "nip", sia maschietti che femminucce. I primi gridano in coro "Vengo pure io", mentre le seconde scherzano: "E io ora con che coraggio andrò al mare?"