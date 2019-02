Belen bollente in Argentina (e qui infiamma l'inverno)

Che cartolina! Belen Rodriguez regala ai follower un bel ricordo della sua vacanza in Argentina e porta un po' d'estate in anticipo. Su Instagram, poche ore dopo il suo rientro in Italia, ecco la foto bollente: sdraiata a bordo piscina, con un lato b da urlo che fa capolino dall'acqua, la showgirl si lascia baciare dal sole (e fa sbavare i fan).

"La più bella in assoluto" commenta qualcuno - e come dargli torto? - mentre altri si complimentano per tanta perfezione. "Ancora 5 minuti" scrive lei nel post, ma i follower la ammirerebbero così per ore.