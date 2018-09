Belen senza veli sui social replica alla critica: Iannone interviene con il secco commento

Non c’è foto postata da Belen Rodriguez che non scateni la consueta ridda di commenti in merito a un aspetto fisico così generosamente esibito, per alcuni utenti in maniera eccessiva, per altri nel modo più opportuno per una showgirl bella e consapevole di esserlo.

Su Instagram l’ultimo scatto senza veli mostra la showgirl posare nuda e di profilo con un ventaglio in mano, scena che ha suscitato i complimenti degli estimatori delle sue curve contraddistinte dai segni dell’abbronzatura e anche qualche battuta critica.

“Mi chiedevo, ma ultimamente gli sponsor non ti passano più vestiti?” è stata la provocazione di una utente all’immagine; secca e ironica la replica: “C’è crisi!” ha risposto Belen accogliendo con ironia la battuta.

Belen posa senza veli: il commento del compagno Andrea Iannone

Tra i tanti follower che hanno apprezzato la generosità del fisico mozzafiato dell’argentina non è mancato quello del compagno Andrea Iannone, che chiamato in causa da un utente, ha commentato la foto della fidanzata.

“Che ne pensi Andrea Iannone”, ha chiesto qualcuno; “che come sempre è unica…” ha risposto il pilota di Moto Gp, per nulla geloso (anzi!) della sua donna.