L'ultima provocazione di Belen: la palpatina hot sui social

Amante della provocazione, Belen Rodriguez ne ha messa a segno un'altra delle sue. La showgirl, 33 anni, ha scatenato i fan postando sui social la foto del suo impeccabile lato b in primo piano, con tanto di palpatina.

Quattrocentomila like, oltre duemila commenti. Nello scatto, Belu è in piedi, di spalle, in costume da bagno. Accanto a lei c'è il compagno, Andrea Iannone, che, incapace di resistere alle curve della fidanzata, tocca con mano cotanta bellezza.

Tra i tanti complimenti, c'è anche chi la punta il dito, accusando la showgirl di essere frutto sì di madre natura, ma anche di papà chirurgo: "E' chiaramente rifatto"

I maschietti, invece, non hanno dubbi: "Beato Andrea"