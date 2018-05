Belen Rodriguez "senza freni": gioca con l'hula hoop indossando tacchi altissimi

Se ti chiami Belen Rodriguez puoi essere sexy anche mentre giochi con l’hula hoop e lo fai indossando scarpe con il tacco. È così che la show girl argentina ha voluto stupire ancora una volta i suoi fan: ha affidato al profilo Instagram una storia. Una serie di immagini che la vedono intenta a volteggiare con quello che inizialmente veniva utilizzato come giocattolo dai bambini e poi ha acquisito col tempo anche funzioni di attrezzo ginnico, finalizzato all’allenamento e al dimagrimento.

Il look di Belen mentre usa l’hula hoop

Le riprese della storia che Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram sono state realizzate all’interno di una location molto particolare: parquet, arredi classici e un pianoforte bianco. Lei indossa una gonna a tubino nera e un top a canotta dello stesso colore. Ma il particolare che più di tutti la rende “incredibile” è il vertiginoso tacco: una decoltè nera davvero alta.

I paparazzi contro Belen: “Ci ha usati”

I fotografi l’hanno accusata di essersi servita di loro quando le faceva comodo, per poi scacciarli adesso che non ne avrebbe più bisogno: “Ma come proprio lei? Quando era fidanzata con Corona non sembrava molto disturbata dalla nostra attività. Che fa? Sputa nel piatto dove ha mangiato? Ci ha usati quando le facevamo comodo”. I fatti risalgono all’incontro tra Belen e Fabrizio Corona.