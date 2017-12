Belen Rodriguez e la foto sexy che i fan non perdonano: "No, non farlo"

La foto sexy di Belen Rodriguez ha scaldato gli animi dei fan. Ritratta in una posa sexy la bella show girl argentina tiene nella mano destra una sigaretta e fuma. Un gesto che i follower della ex signora De Martino non hanno apprezzato, anzi le consigliano di smettere. Sono stati in tanti infatti a commentare "Non farlo" e ancora "Ti rovini" ma non solo anche "Ti fa male" e "Sei bellissima, non fumare".

Non è mancato il commento di Andrea Iannone

Insomma uno stuolo di salutisti i fan che hanno però allo stesso tempo apprezzato le "curve" di Belen Rodriguez. Intanto lo scatto ha suscitato anche la reazione del compagno, il pilota Andrea Iannone che non ha resistito e ha commentato così alla foto pubblicata dalla show girl argentina: "Ok, arrivo". Dove trascorrerà il capodanno la show girl? Ancora non è dato saperlo