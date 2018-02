Lo scatto sexy e la dedica "Proteggimi sempre": così Belen fa impazzire Iannone

Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo Andrea Iannone e in attesa di trasferirsi in Svizzera con lui scrive dediche sui social. Uno scatto sexy, bello e sensuale quello che la show girl argentina ha postato sul suo porfilo social di Instragram: i due sono abbracciati l'uno all'altra in mare, il loro gesto fa trasparire amore e tenerezza.

"Mi fai impazzire"

Immediata la consueta pioggia di like per la foto di Belen e immediato anche il commento di Andrea Iannone che non ha resistito e ha confessato: "Me vuelvo loco. Te amo". La risposta in spagnolo del pilota significa "Mi fai impazzire, ti amo".

Belen e Andrea Iannone presto in Svizzera

La coppia Belen/Iannone è da poco rientrata da una vacanza alle Maldive: con loro anche il piccolo Santiago (il bambino che Belen ha avuto dall'ex marito Stefano De Martino che in questo momento si trova in Honduras come inviato di Alessia Marcuzzi per l'Isola dei famosi 2018). Una famiglia felice quindi che a breve lascerà l'Italia per trasferirsi nella vicina Svizzera in una casa che di lusso voluta da Iannone.