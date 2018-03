Belen mozzafiato sui social (e azzarda i capelli rosa)

Belen sexy mamma. Belen sexy cameriera nel suo ristorante. Belen sexy conduttrice. È sempre mozzafiato la showgirl argentina, ma le foto pubblicate in questi giorni dalla vacanza in Qatar – dove si presume sia volata per raggiungere il fidanzato Andrea Iannone alle prese con le prove del Moto Gp – stanno mandando in delirio i fan.

Belu si immortala in micro bikini su barchini e spiagge da sogno. Il corpo sembra scolpito nella pietra e non tradisce un filo di grasso. Ogni foto postata raggiunge quota 200mila like. Centinaia i commenti dei fan, altrettanti i complimenti. Insieme a lei ci sono la mamma Veronica Cozzani e il figlio Santiago (avuto quattro anni fa dall’ex marito Stefano De Martino, ndr).

Ma il colpo di scena arriva nella mattina di oggi, quando la bella argentina ha sfoggiato una parrucca rosa un po’ sbarazzina: “Bionda, mora, rossa. Puoi farne di tutti i colori… sempre la migliore resti”, assicura un sostenitore…